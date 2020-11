La Regione prepara la chiusura per il mercato di libero scambio, Grimaldi: “Prefetto sospenda delibera prima che esploda bomba sociale” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una delibera per modificare il regolamento sulle vendite occasionali in area pubblica approvata dalla giunta regionale segna ufficialmente il primo passo per la chiusura del mercato di libero scambio di via Carcano, come l’assessore alla sicurezza Fabrizio Ricca aveva già annunciato da tempo essere nei programmi. Una notizia che però non può non far discutere e che vede contrario il capogruppo di Luv in consiglio regionale Marco Grimaldi. “I ‘benzinai di odio’ Marrone e Ricca hanno deciso che ai poveri non dev’essere concessa neppure la sopravvivenza” afferma. Per Grimaldi gli assessori si nascondono dietro un falso teorema, quello della merce contraffatta venduta al mercato, che al momento è comunque sospeso per via del Dpcm antiCovid. “Basterebbe ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 18 novembre 2020) Unaper modificare il regolamento sulle vendite occasionali in area pubblica approvata dalla giunta regionale segna ufficialmente il primo passo per ladeldidi via Carcano, come l’assessore alla sicurezza Fabrizio Ricca aveva già annunciato da tempo essere nei programmi. Una notizia che però non può non far discutere e che vede contrario il capogruppo di Luv in consiglio regionale Marco. “I ‘benzinai di odio’ Marrone e Ricca hanno deciso che ai poveri non dev’essere concessa neppure la sopravvivenza” afferma. Pergli assessori si nascondono dietro un falso teorema, quello della merce contraffatta venduta al, che al momento è comunque sospeso per via del Dpcm antiCovid. “Basterebbe ...

