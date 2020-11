La redazione del Sole 24 Ore sfiducia il direttore Fabio Tamburini dopo la protesta contro l’ingerenza di Confindustria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Ladel24 Ore hato ilcon un voto via mail,il durissimo botta e risposta dei giorni scorsi suldell’editoresui contenuti del giornale. Su 200 aventi diritto hanno votato in 135 e i contrari alin carica da due anni sono stati 97. In sedici hanno votato in suo favore mentre 19 sono stati gli astenuti, due le schede bianche e una nulla. Una trentina di giornalisti non hanno partecipato al voto contestando con una lettera ai rappresentanti sindacali (il comitato di) la regolarità della procedura, definita “illegittima perché le caratteristiche dei meccanismi del voto non ne garantiscono né la certezza ...