La preside reprime la protesta degli studenti: “Vietata la didattica a distanza davanti alla scuola” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Torino, 18 nov – Doccia fredda per Maya, la studentessa del terzo anno del liceo Gioberti di Torino che da giorni segue le lezioni online seduta sui gradini del suo istituto per protestare contro la didattica a distanza. Mascherina, libri e tablet d’ordinanza. «La dad non è scuola. Molti non hanno neanche gli strumenti per seguire le lezioni da casa – dice – E poi manca la socialità». La circolare Ebbene, ieri con una circolare la dirigente scolastica Miriam Pescatore ha spento la spinta alla protesta ricordando agli allievi che ai fini della didattica a distanza «non è consentito il collegamento da luoghi diversi dalla propria abitazione quali possono essere parchi, vie cittadine, bar o ambienti di ritrovo, per ragioni di sicurezza e responsabilità» ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Torino, 18 nov – Doccia fredda per Maya, la studentessa del terzo anno del liceo Gioberti di Torino che da giorni segue le lezioni online seduta sui gradini del suo istituto perre contro la. Mascherina, libri e tablet d’ordinanza. «La dad non è scuola. Molti non hanno neanche gli strumenti per seguire le lezioni da casa – dice – E poi manca la socialità». La circolare Ebbene, ieri con una circolare la dirigente scolastica Miriam Pescatore ha spento la spintaricordando agli allievi che ai fini della«non è consentito il collegamento da luoghi diversi dpropria abitazione quali possono essere parchi, vie cittadine, bar o ambienti di ritrovo, per ragioni di sicurezza e responsabilità» ...

LuisaPistini : RT @IlPrimatoN: A Torino da giorni gli studenti seguono le lezioni online seduti sui gradini dei propri istituti per protestare contro la D… - MZorzy : RT @IlPrimatoN: A Torino da giorni gli studenti seguono le lezioni online seduti sui gradini dei propri istituti per protestare contro la D… - jeancornelius10 : RT @IlPrimatoN: A Torino da giorni gli studenti seguono le lezioni online seduti sui gradini dei propri istituti per protestare contro la D… - contantisaluti : #Maya la studentessa liceale di Torino che segue le lezioni con il tablet sui gradini della scuola, per protesta co… -

Ultime Notizie dalla rete : preside reprime La preside reprime la protesta degli studenti: “Vietata la didattica a distanza davanti alla scuola” Il Primato Nazionale La Pigna: "De Pascale e Fusignani bloccano la sicurezza nei Lidi e nel Forese"

Nella seduta del Consiglio comunale di martedi 3 novembre, interamente dedicata ai problemi della sicurezza del territorio, su impulso di mozioni promosse da La Pigna, è andata in scena l’ennesima far ...

L'ex cantante Bobi Wine arrestato dopo la nomina a candidato alla presidenza

KAMPALA - Il leader dell'opposizione ugandese ed ex cantante noto con il nome d'arte Bobi Wine è stato arrestato oggi, subito dopo aver ottenuto dalla commissione elettorale la nomina a candidato nell ...

Nella seduta del Consiglio comunale di martedi 3 novembre, interamente dedicata ai problemi della sicurezza del territorio, su impulso di mozioni promosse da La Pigna, è andata in scena l’ennesima far ...KAMPALA - Il leader dell'opposizione ugandese ed ex cantante noto con il nome d'arte Bobi Wine è stato arrestato oggi, subito dopo aver ottenuto dalla commissione elettorale la nomina a candidato nell ...