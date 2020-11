La possibile zona rossa in Puglia per Covid e le ipotesi di oggi 18 novembre (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ci sono tante ipotesi in piedi in questo momento per quanto concerne la questione relativa alla zona rossa in Puglia. La situazione Covid non è delle migliori e già oggi ci potrebbero essere comunicazioni importanti destinate a Roma. Dopo aver analizzato gli ultimi risvolti in Abruzzo, stando al pezzo che abbiamo condiviso nella giornata di ieri, diventa dunque molto importante capire quali possano essere gli scenari per le aree attualmente in zona arancione, con alcune criticità da affrontare nel più breve tempo possibile. Le novità di oggi sulla zona rossa in Puglia per Covid Come stanno realmente le cose oggi 18 novembre? Ci ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ci sono tantein piedi in questo momento per quanto concerne la questione relativa allain. La situazionenon è delle migliori e giàci potrebbero essere comunicazioni importanti destinate a Roma. Dopo aver analizzato gli ultimi risvolti in Abruzzo, stando al pezzo che abbiamo condiviso nella giornata di ieri, diventa dunque molto importante capire quali possano essere gli scenari per le aree attualmente inarancione, con alcune criticità da affrontare nel più breve tempo. Le novità disullainperCome stanno realmente le cose18? Ci ...

alessan94426963 : @SamsungSA Possibile che un smart TV da 50 pollici non possa avere l'assistenza a domicilio gratuito visto che si è… - alessan94426963 : @SamsungTV @AVForums Possibile che un smart TV 50 pollici non possa usufruire dell'assistenza a domicilio gratuito… - Master2001_3 : RT @Lella562: @matteosalvinimi Ma cosa compriamo se i negozi sono chiusi....zona rossa....ma possibile che nn perdi mai occasione per tacer… - fabiotosi9 : RT @fiordisale: E invece per rendersi ancora più ridicolo, laddove fosse possibile, #Fontana ha chiesto il passaggio della Lombardia da zon… - Lella562 : @matteosalvinimi Ma cosa compriamo se i negozi sono chiusi....zona rossa....ma possibile che nn perdi mai occasione… -