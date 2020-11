"La politica estera di Joe Biden? Cambierà lo stile, ma poco la sostanza" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il nuovo presidente continuerà la linea dura con la Cina. E in Medio Oriente vorrà sempre tenere a bada l’Iran. Però sarà meno indulgente con Putin. L’analisi di una grande esperta di politica Usa nel mondo "Donald Trump è un'anomalia della storia e lascia un'eredità terribile"" Per il presidente Joe Biden inizia una missione impossibile" Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il nuovo presidente continuerà la linea dura con la Cina. E in Medio Oriente vorrà sempre tenere a bada l’Iran. Però sarà meno indulgente con Putin. L’analisi di una grande esperta diUsa nel mondo "Donald Trump è un'anomalia della storia e lascia un'eredità terribile"" Per il presidente Joeinizia una missione impossibile"

