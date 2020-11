“La maestra licenziata per il video hard rubato? Non è certo lei la vittima” (Di mercoledì 18 novembre 2020) La maestra d’asilo che ha subito revenge porn e che è stata licenziata dopo che i video che aveva mandato al partner hanno fatto il giro del paese non è una vittima. Parola di uno degli imputati per la vicenda oggi intervistato da La Stampa. “La maestra licenziata per il video hard rubato? Non è certo lei la vittima” Sua moglie ha visto il video sul telefonino dell’uomo, amico dell’ex della maestra, che era stato diffuso proprio da lui nella chat del calcetto, come se fosse un meme. A quel punto la moglie di Franco, così lo chiama La Stampa, riconosce la donna, maestra nell’asilo di suo figlio, e la minaccia di dire tutto ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lad’asilo che ha subito revenge porn e che è statadopo che iche aveva mandato al partner hanno fatto il giro del paese non è una vittima. Parola di uno degli imputati per la vicenda oggi intervistato da La Stampa. “Laper il? Non èlei la vittima” Sua moglie ha visto ilsul telefonino dell’uomo, amico dell’ex della, che era stato diffuso proprio da lui nella chat del calcetto, come se fosse un meme. A quel punto la moglie di Franco, così lo chiama La Stampa, riconosce la donna,nell’asilo di suo figlio, e la minaccia di dire tutto ...

