“La Lombardia ha già finito i vaccini antinfluenzali”. La mail di Ats Milano rivela la catastrofe del modello lombardo (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Lombardia ha finito i vaccini antinfluenzali: lo dice l’Ats di Milano La Lombardia ha già finito i vaccini antinfluenzali: lo certifica una mail inviata nel primo pomeriggio di mercoledì 18 novembre dall’Ats di Milano. Questo il testo della mail inviato da Valeria Ferretti, dirigente medico dell’Ats, Agenzia di Tutela della Salute: “Gent.mi, inoltro quanto pervenuto oggi dal nostro Servizio Farmaceutico: “Al momento attuale tutta la filiera distributiva del vaccino antinfluenzale per ATS Milano presenta disponibilità ridottissime di vaccino over 65,. e non presenta altre disponibilità di altri vaccini antinfluenzali o pneumococcici. Non è stato comunicato al momento quando vi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lahaantinfluenzali: lo dice l’Ats diLaha giàantinfluenzali: lo certifica unainviata nel primo pomeriggio di mercoledì 18 novembre dall’Ats di. Questo il testo dellainviato da Valeria Ferretti, dirigente medico dell’Ats, Agenzia di Tutela della Salute: “Gent.mi, inoltro quanto pervenuto oggi dal nostro Servizio Farmaceutico: “Al momento attuale tutta la filiera distributiva del vaccino antinfluenzale per ATSpresenta disponibilità ridottissime di vaccino over 65,. e non presenta altre disponibilità di altriantinfluenzali o pneumococcici. Non è stato comunicato al momento quando vi ...

