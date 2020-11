La lettera di Vasco Rossi a Cesare Cremonini su Vanity Fair: “Morirò di noia per il lockdown” (Di mercoledì 18 novembre 2020) La lettera di Vasco Rossi a Cesare Cremonini e ai lettori di Vanity Fair è disponibile nella versione integrale sul magazine in edicola da oggi, mercoledì 18 novembre. Cesare Cremonini scrive a Vasco Rossi: da direttore per una settimana di Vanity Fair, artista chiama artista per intervenire su temi importanti. Cremonini chiama il Blasco che risponde immediatamente al suo appello, prima con un video sui social, poi con una lettera pubblicata sulle pagine di Vanity Fair in edicola da oggi. Si parla di Covid-19 come “catastrofe planetaria”: “Nessun sistema sanitario ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ladie ai lettori diè disponibile nella versione integrale sul magazine in edicola da oggi, mercoledì 18 novembre.scrive a: da direttore per una settimana di, artista chiama artista per intervenire su temi importanti.chiama il Blasco che risponde immediatamente al suo appello, prima con un video sui social, poi con unapubblicata sulle pagine diin edicola da oggi. Si parla di Covid-19 come “catastrofe planetaria”: “Nessun sistema sanitario ...

