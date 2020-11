La gelosia "nascosta" in The Crown 4. Cosa accade tra Anna e Lady Diana - (Di mercoledì 18 novembre 2020) Francesca Rossi Nella nuova stagione della serie Netflix “The Crown” gli sceneggiatori hanno portato alla luce la presunta contrapposizione tra la principessa Anna e Lady Diana, raccontando di una disparità di trattamento mediatico e un’insospettabile frustrazione che avrebbe ferito profondamente l’unica figlia femmina della regina Elisabetta La principessa Anna e Lady Diana sono come il giorno e la notte. Definirle diverse è un eufemismo. Non rende bene l’idea della contrapposizione più assoluta tra queste due donne. La prima è riservata, concentrata sul suo ruolo a corte, metodica, razionale, decisa, per nulla incline alla frivolezza e ai sentimentalismi. La seconda è stata un’anima inquieta, in continua evoluzione da ragazzina timida e ingenua a ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Francesca Rossi Nella nuova stagione della serie Netflix “The” gli sceneggiatori hanno portato alla luce la presunta contrapposizione tra la principessa, raccontando di una disparità di trattamento mediatico e un’insospettabile frustrazione che avrebbe ferito profondamente l’unica figlia femmina della regina Elisabetta La principessasono come il giorno e la notte. Definirle diverse è un eufemismo. Non rende bene l’idea della contrapposizione più assoluta tra queste due donne. La prima è riservata, concentrata sul suo ruolo a corte, metodica, razionale, decisa, per nulla incline alla frivolezza e ai sentimentalismi. La seconda è stata un’anima inquieta, in continua evoluzione da ragazzina timida e ingenua a ...

