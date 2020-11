La fidanzata di Enock su Selvaggia Roma: “Cerca solo visibilità. Balotelli? Lo sento spesso” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Selvaggia? Cerca visibilità. Qualsiasi notizia, vera o falsa che sia, all’interno di un programma di questo calibro, come il Grande Fratello Vip attira attenzione e fa share. Lei cerca popolarità e questo reality avrebbe potuto dargliela senza la necessità di utilizzare certi metodi. Evidentemente lei pensa che un certo tipo di ‘scoop’ funzioni ancora! Lei è libera di agire come vuole; così come allo stesso tempo il pubblico sarà libero di giudicare”. Questo il pensiero di Giorgia Migliorati, fidanzata di Enock Barwuah Balotelli, in merito al presunto tradimento di lui con la concorrente del GFVip. “Cosa direi alla Roma se l’avessi qui davanti? Selvaggia chi? Da donna le consiglierei di mettersi in luce per le sue doti e qualità – ha proseguito – Io, prima di essere ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) “? Cerca. Qualsiasi notizia, vera o falsa che sia, all’interno di un programma di questo calibro, come il Grande Fratello Vip attira attenzione e fa share. Lei cerca popolarità e questo reality avrebbe potuto dargliela senza la necessità di utilizzare certi metodi. Evidentemente lei pensa che un certo tipo di ‘scoop’ funzioni ancora! Lei è libera di agire come vuole; così come allo stesso tempo il pubblico sarà libero di giudicare”. Questo il pensiero di Giorgia Migliorati,diBarwuah, in merito al presunto tradimento di lui con la concorrente del GFVip. “Cosa direi allase l’avessi qui davanti?chi? Da donna le consiglierei di mettersi in luce per le sue doti e qualità – ha proseguito – Io, prima di essere ...

