«La famiglia reale infuriata contro The Crown 4» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Che Carlo non facesse i salti di gioia era facile da immaginare. Ma, secondo gli esperti britannici, la quarta stagione di The Crown, definita dalla critica un capolavoro, ha lasciato parecchio scontenta l’intera famiglia reale. Del resto, è la meno «buona» nei confronti di Sua Maestà. Se nelle altre stagione Peter Morgan era stato più indulgente con Elisabetta II e il resto della Ditta, stavolta ne viene fuori tutta la freddezza e l’impenetrabilità. Capirne gli atteggiamenti, infatti, è impossibile se non ne fai parte per nascita. E se ne fai parte, tutto è giustificato e orientato in nome della corona. Il resto – sentimenti compresi – non conta. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 18 novembre 2020) Che Carlo non facesse i salti di gioia era facile da immaginare. Ma, secondo gli esperti britannici, la quarta stagione di The Crown, definita dalla critica un capolavoro, ha lasciato parecchio scontenta l’intera famiglia reale. Del resto, è la meno «buona» nei confronti di Sua Maestà. Se nelle altre stagione Peter Morgan era stato più indulgente con Elisabetta II e il resto della Ditta, stavolta ne viene fuori tutta la freddezza e l’impenetrabilità. Capirne gli atteggiamenti, infatti, è impossibile se non ne fai parte per nascita. E se ne fai parte, tutto è giustificato e orientato in nome della corona. Il resto – sentimenti compresi – non conta.

