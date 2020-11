La dolcissima dedica di Stash per la piccola che sta per arrivare

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 18 novembre 2020) E’ davvero piena d’amore lacheha deciso di fare alla sua bambina che non è ancora nata ma che è già circondata dall’amore della sua mamma e del suo papà. Manca ormai pochissimo e l’ex insegnante di Amici, che quest’anno si è preso una pausa proprio perrsi in tutto e per tutto alla sua bambina, ha deciso di farle unaspeciale. Ha postato un messaggio dolcissimo sui social, unendolo a una foto della futura mamma, la sua compagna Giulia Belmonte. Il pancione è ormai cresciuto, manca pochissimo all’arrivo del primo figlio diche sarà una femminuccia! Giulia ha scoperto di essere incinta proprio in pieno lockdown e cosìha deciso di rendere pubblica la gravidanza da Amici! E’ stata Maria de Filippi a farci emozionare mostrando nella diretta di Amici ...