La didattica a distanza senza consumare giga ora è possibile

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 18 novembre 2020) La ripresa dei contagi da Covid-19 e l’aumento di regioni rosse a giro per l’Italia ha riportato alla ribalta la. Se a marzo le scuole erano chiuse e tutti i ragazzi studiavano da casa, oggi sono soprattutto i più grandi a dover rimanere tra le quattro mura della propria abitazione e ritrovarsi nuovamente alle prese con le videochiamate di classe, le interrogazioni e le verifiche a. Con tutti i problemi di connessione che le carenti infrastrutture italiane ci costringono ad affrontare ogni giorno: se per la fibra ottica si è fatto qualche passo in avanti nelle grandi città, in campagna e nelle zone periferiche il rischio di rimanere di fronte ad uno schermo nero è altissimo. Chi fa l'offerta e da quando Per questo motivo, il governo ha chiesto un aiuto alle compagnie telefoniche in modo tale da fornire un ...