La Commissione Ue avverte “A medio termine attenzione ai bilanci”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 novembre 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Apprezzabili gli sforzi di sostenere l'economia durante la crisi causata dal coronavirus, ma bisogna fare sempreale alla sostenibilità dei bilanci. L'indicazione arriva dallaeuropea, che ha presentato in conferenza stampa il pacchetto autunnale del Semestre europeo.Per le misure del 2021 laha deciso di focalizzarsi sulla natura qualitativa e non più quantitativa delle misure, ha spiegato il commissario per l'Economia Paolo Gentiloni. Il focus è dunque sul tipo di strategie adottate dai Paesi e sulla durata – temporanea o meno – delle misure scelte.Proprio su questo punto, Gentiloni ha fatto notare come ci siano delle preoccupazioni per le valutazioni di Italia, Francia, Lituania e Slovacchia, che secondo l'esecutivo ...