La casa editrice Effequ e l’uso del simbolo schwa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 novembre 2020)indipendente di Firenze, ha da poco annunciato la decisione di introdurre ilə corrispondente allo “” nell’alfabeto fonetico internazionale. La volontà è di includere nel linguaggio i generi non binari ed evitare l’uso (o abuso) del maschile. Cos’è loe perchèlo sta introducendo nelle sue pubblicazioni: Ma di cosa si tratta? Unconosciuto da chi si occupa di fonetica, identifica una vocale centrale media non presente in italiano ma in molti dialetti del sud dell’Italia. Se volessimo pronunciarlo, potremmo pensare alla vocale dell’imprecazione napoletana “mamm’t” oppure alla a dell’inglese ...