La Biennale di Venezia verso la sostenibilità energetica

Arte, architettura e sviluppo sostenibile si danno appuntamento in laguna, anche in questo difficile 2020. Nonostante l'emergenza sanitaria globale abbia fatto slittare nel tempo tutti i più attesi appuntamenti degli scorsi mesi, prosegue invece senza sosta la collaborazione fra Edison e la Biennale di Venezia, presentata due anni fa proprio in occasione della 16. Mostra Internazionale di Architettura. L'obiettivo resta quello di puntare a un futuro fatto di energia sostenibile, ottimizzando i consumi attraverso un efficientamento di strutture e processi. Un percorso, quello della partnership tra Edison e la Biennale di Venezia, passato anche attraverso l'intervento studiato su misura per le Corderie dell'Arsenale, storico edificio trecentesco di circa 11.430 metri quadrati utilizzato ...

Agli Incontri della Civica, giovedì 19 novembre alle 14.30. In diretta su fb. Credit: Shutterstock / Alberto Barbera. Il cinema, in tutte le sue accezioni, è probabilmente uno d ...

Film e spot, quanto incassa Venezia. Una grossa produzione? Vale 700mila euro in un colpo solo

VENEZIA Non è solo per la Mostra internazionale d'arte cinematografica che Venezia è una delle capitali mondiali dell'ottava musa. La sua laguna, i suoi campi, i suoi canali e ...

