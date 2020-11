Kingdom Hearts: il director Nomura parla di un potenziale nuovo gioco (Di mercoledì 18 novembre 2020) Di recente Tetsuya Nomura ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il futuro di Kingdom Hearts e un potenziale nuovo gioco Tra le varie saghe videoludiche che nel corso del tempo hanno saputo magistralmente imporre il loro marchio a fuoco nei recessi dell’animo della community è impossibile non menzionare Kingdom Hearts. Con un cast stellare di personaggi iconici e intrecci mai scontati che arrivano dritti come frecce ai giocatori, la serie occupa ormai da tempo la nicchia dell’olimpo videoludico. Ve ne abbiamo parlato anche di recente in questo nostro ampio speciale che vi invitiamo caldamente a leggere. Di recente, lo storico game director e producer di Kingdom Hearts, ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 18 novembre 2020) Di recente Tetsuyaha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il futuro die unTra le varie saghe videoludiche che nel corso del tempo hanno saputo magistralmente imporre il loro marchio a fuoco nei recessi dell’animo della community è impossibile non menzionare. Con un cast stellare di personaggi iconici e intrecci mai scontati che arrivano dritti come frecce ai giocatori, la serie occupa ormai da tempo la nicchia dell’olimpo videoludico. Ve ne abbiamoto anche di recente in questo nostro ampio speciale che vi invitiamo caldamente a leggere. Di recente, lo storico gamee producer di, ...

Info_e_Games : Kingdom Hearts: nuovo gioco presto in arrivo? Nomura si sbilancia - - khretweets : RT @Eurogamer_it: Nuovo capitolo di #KingdomHearts per #PS5 e #XboxSeriesX? Nomura parla dei progetti futuri. - Eurogamer_it : Nuovo capitolo di #KingdomHearts per #PS5 e #XboxSeriesX? Nomura parla dei progetti futuri. - verdeporpora : @somnus_aeterna @Raxam__ Non penso, secondo me il fatto che sia un mondo irreale é soggettivo dell'ottica dei pg di… - CinnamonRaptor : Breve storia triste: avevo preordinato Kingdom Hearts ma il negozio è in un altro comune. Fine. -