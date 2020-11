Kate Middleton, Katrina Darling è la cugina imbarazzante che balla il burlesque (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non solo Meghan Markle ha parenti scomodi. Anche Kate Middleton ha una cugina di secondo grado che avrebbe voluto far sparire. Si chiama Katrina Darling e di professione fa la ballerina di burlesque. Certo, niente a che vedere con la famiglia di Meghan. Tra la sorellastra invidiosa, il fratellastro galeotto e il padre che si è venduto le foto dei preparativi del matrimonio per poi disertarlo con quella che è apparsa a tutti una scusa, Lady Markle è imbattibile. Tra l’altro Meghan ha denunciato i quotidiani britannici che hanno pubblicato stralci di una lettera inviata al genitore. Ma anche Kate ha avuto il suo bel da fare per nascondere qualche legame imbarazzante della sua precedente vita da “commoner”, come direbbe qualche membro snob della ... Leggi su dilei (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non solo Meghan Markle ha parenti scomodi. Ancheha unadi secondo grado che avrebbe voluto far sparire. Si chiamae di professione fa la ballerina di. Certo, niente a che vedere con la famiglia di Meghan. Tra la sorellastra invidiosa, il fratellastro galeotto e il padre che si è venduto le foto dei preparativi del matrimonio per poi disertarlo con quella che è apparsa a tutti una scusa, Lady Markle è imbattibile. Tra l’altro Meghan ha denunciato i quotidiani britannici che hanno pubblicato stralci di una lettera inviata al genitore. Ma ancheha avuto il suo bel da fare per nascondere qualche legamedella sua precedente vita da “commoner”, come direbbe qualche membro snob della ...

