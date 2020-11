Kate Middleton e Meghan Markle, ecco i soprannomi della famiglia reale inglese (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sempre perfetti e ligi ai doveri di corte, anche i membri della famiglia reale nel loro privato utilizzano dei teneri nomignoli. Entriamo nei dettagli e scopriamo di quali si tratta. I nomignoli della Royal Family La famiglia reale britannica è da sempre al centro dell’attenzione dei media internazionale, tanto che sono numerosi gli aneddoti che L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sempre perfetti e ligi ai doveri di corte, anche i membrinel loro privato utilizzano dei teneri nomignoli. Entriamo nei dettagli e scopriamo di quali si tratta. I nomignoliRoyal Family Labritannica è da sempre al centro dell’attenzione dei media internazionale, tanto che sono numerosi gli aneddoti che L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

dumurin : @CorneliaHale94 sì ma quello fu fatto in occasione del matrimonio, così come i film su Letizia Ortiz, su Lady Diana… - Lorenzo40349 : questi tutta etichetta anche per tirare la carta igienica hanno il copione mi danno l'impressione di freddo glacial… - seasplu : Via @pollettaa_ Name war: Kate Middleton o Kate Moss? Questa non è una domanda. Mi inchino a lei HRH The Duche… - pollettaa_ : @seasplu ah io almeno quello te lo facevo scegliere ahaha comunque sarah rafferty vs sarah drew kate middleton vs… - liveinacastle : @hollobeals sono pronta, Esercito di Kate Middleton ASSEMBLE -