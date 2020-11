Juventus Women, Boattin: “Juve mi ha cambiata, pronte per la Champions” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lisa Boattin, difensore della Juventus Women, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Juventus TV, parlando della sua esperienza in bianconero e della stagione che aspetta alla squadra, tra campionato e Champions League. Le ragazze di Guarino hanno vinto tutte le 8 partite di campionato fin qui disputate e puntano con decisione allo Scudetto. “Siamo molto contente della vittoria di sabato, era fondamentale vincere e ce l’abbiamo fatta. Si è visto quanto ci tenessimo in quell’abbraccio dopo il gol di Cristiana Girelli. Essere imbattute da 600 giorni è incredibile, vogliamo continuare la striscia positiva, lavoriamo molto per ottenere sempre grandi risultati“. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sgarbo al Real: colpo francese in vista? LEGGI ANCHE: Juventus, il soldato Morata ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lisa, difensore della, ha rilasciato un’intervista ai microfoni diTV, parlando della sua esperienza in bianconero e della stagione che aspetta alla squadra, tra campionato e Champions League. Le ragazze di Guarino hanno vinto tutte le 8 partite di campionato fin qui disputate e puntano con decisione allo Scudetto. “Siamo molto contente della vittoria di sabato, era fondamentale vincere e ce l’abbiamo fatta. Si è visto quanto ci tenessimo in quell’abbraccio dopo il gol di Cristiana Girelli. Essere imbattute da 600 giorni è incredibile, vogliamo continuare la striscia positiva, lavoriamo molto per ottenere sempre grandi risultati“. LEGGI ANCHE: Calciomercato, sgarbo al Real: colpo francese in vista? LEGGI ANCHE:, il soldato Morata ...

JuventusTV : L'allenamento delle #JuventusWomen verso la prima gara di #CoppaItaliaFemminile ?? On demand, qui ?… - JuventusTV : Il momento magico delle @JuventusFCWomen secondo @boattin3 ??? On demand, qui ? - juventusfc : #Caruso e @cristianagire ???? I #TalkingPoints ??dedicati alle @JuventusFCWomen ! - TUTTOJUVE_COM : Juventus Women, si ferma Hurtig: distorsione al ginocchio sinistro - AliRootInk : RT @LFootball_: ? #AriannaCaruso è senza dubbio una centrocampista completa in tutte le fasi di gioco. ?? Arrivata a Torino non ancora magg… -