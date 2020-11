Juventus | torna la Serie A | ecco le partite decisive fino a Natale

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Stasera l’Italia gioca contro la Bosnia per mantenere il primo posto in Nations League, poi il rompete le righe e tutti di ritorno nei club. Una pausa che in questo periodo così delicato per il nostro Paese non ha aiutato e ha creato ulteriori positivi al Covid, anche se per fortuna, in questo momento, lanon sembra aver subito questo problema. Da sabato però si ricomincia, in una fase decisiva per il Campionato che si chiuderà il 22 dicembre, per poi ricominciare nell’anno nuovo. Un 2020 che non ha regalato felicità a nessuno, anche se lo Scudetto portato a casa nel pieno dell’estate, ha portato un po’ di gioia in casa. LEGGI ANCHE:, una certezza tra i giovani: Pirlo cresce Dragusin LEGGI ANCHE: Calciomercato, Inter pronta all'offerta per Romero della: le cifre Cristiano ...