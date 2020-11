Juventus, primo gol di Arthur con il Brasile: "Ho imparato tanto da Pirlo" (Di mercoledì 18 novembre 2020) La prima volta in Nazionale non si scorda mai, a maggior ragione se la tua mansione principale non è quella di segnare. Arthur Mel o ha firmato stanotte la prima rete della propria carriera con ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) La prima volta in Nazionale non si scorda mai, a maggior ragione se la tua mansione principale non è quella di segnare.Mel o ha firmato stanotte la prima rete della propria carriera con ...

Angolo_Juventus : ?? Leggende da #ChampionsLeague: i 10 giocatori che l'hanno giocata di più. Allarme spoiler: nessuno tra #Messi e… - TUTTOJUVE_COM : ESCLUSIVA TJ - Michele Canini: 'Juventus-Cagliari sfida sempre affascinante. Allegri? Tornerà sicuramente in un top… - infoitsport : Calciomercato Juventus, Pirlo fa i nomi | Ecco il primo obiettivo in entrata! - DtDonatella : @LGramellini Può essere... Ma così per dire.... Che ciò sia dato dal fatto che il primo, nonché DIO DEL Calcio, gio… - UgoBaroni : RT @tuttosport: McKennie sarà il primo dei nazionali bianconeri a varcare i cancelli della Continassa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus primo Calciomercato Juventus, primo colpo in chiusura | 50 milioni CalcioMercato.it Milan, possibile investimento per Weigl: piacerebbe anche a Inter e Juventus

Secondo il giornale portoghese 'Record', il centrocampista tedesco è pronto a lasciare il Benfica per circa 20 milioni di euro ...

Alice Campello: "Morata è un padre fantastico". E poi racconta come si sono conosciuti

Intervistata da Chi, Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, ha parlato del rapporto con l’attaccante della Juventus: “Come ci siamo conosciuti ... Per esempio, due settimane dopo il nostro primo ...

Secondo il giornale portoghese 'Record', il centrocampista tedesco è pronto a lasciare il Benfica per circa 20 milioni di euro ...Intervistata da Chi, Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, ha parlato del rapporto con l’attaccante della Juventus: “Come ci siamo conosciuti ... Per esempio, due settimane dopo il nostro primo ...