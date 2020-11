Juventus | il soldato Morata salva i bianconeri | lo spagnolo meglio di Suarez?

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) È probabilmente l’uomo del momento in casa Juve, colui che fa sognare i tifosicon i suoi gol e le sue giocate. Anche ieri, contro una deludente Germania,si è reso protagonista di un’ottima prestazione, siglando anche una rete. Adesso loè l’idolo dei tifosi, ma prima non era affatto così. Quest’estate, si era acceso un dibattito sul riprendere un giocatore come, che in ogni squadra in cui è andato, non ha mai dimostrato di essere un campione, ma più un giocatore normale come tanti altri. Tutti preferivano, il pistolero, il bomber per eccellenza, ma siamo proprio sicuri che sarebbe stata la scelta giusta? LEGGI ANCHE:scatenato in Nazionale: gol e rete annullata LEGGI ANCHE: ...