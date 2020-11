Juventus, Dybala testimonial anti-Coronavirus per la Regione Piemonte – VIDEO (Di mercoledì 18 novembre 2020) Paulo Dybala è il testimonial scelto dalla Regione Piemonte per la campagna di sensibilizzazione contro il Coronavirus – VIDEO Paulo Dybala è stato scelto come testimonial dalla Regione Piemonte nella campagna di sensibilizzazione per le tematiche relative al Coronavirus. Lo spot si basa su un’idea semplice efficace: sfruttare la Dybala mask per sensibilizzare l’uso della mascherina. Un connubio quello tra Regione Piemonte e Juventus che continua anche dopo l’apertura dell’hot-spot davanti all’Allianz Stadium dove vengono effettuati i test rapidi. LEGGI I DETTAGLI SU JuventusNEWS24 Date retta a uno ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Pauloè ilscelto dallaper la campagna di sensibilizzazione contro ilPauloè stato scelto comedallanella campagna di sensibilizzazione per le tematiche relative al. Lo spot si basa su un’idea semplice efficace: sfruttare lamask per sensibilizzare l’uso della mascherina. Un connubio quello trache continua anche dopo l’apertura dell’hot-spot davall’Allianz Stadium dove vengono effettuati i test rapidi. LEGGI I DETTAGLI SUNEWS24 Date retta a uno ...

