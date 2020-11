Juventus, Dybala contro il Covid-19: l’argentino a fianco della Regione Piemonte (Di mercoledì 18 novembre 2020) Che Paulo Dybala sia un grande campione dentro al campo nessuno ha dubbi, anche se in questo periodo sta deludendo, che lo sia fuori non è scontato. In un periodo complicato come questo, con una pandemia globale che è in corso e che sta mettendo in difficoltà varie regioni d’Italia, Dybala è voluto scendere in campo, metaforicamente parlando, per aiutare la Regione Piemonte a promuovere l’utilizzo delle mascherine e di rispettare le norme di distanziamento sociale. Già durante la prima ondata, l’argentino ha avuto il Coronavirus, rendendosi quindi protagonista di questo triste periodo. LEGGI ANCHE: Juventus, Dybala prova a recuperare: vuole tornare protagonista LEGGI ANCHE: Juventus, una certezza tra i giovani: Pirlo cresce Dragusin Paulo ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Che Paulosia un grande campione dentro al campo nessuno ha dubbi, anche se in questo periodo sta deludendo, che lo sia fuori non è scontato. In un periodo complicato come questo, con una pandemia globale che è in corso e che sta mettendo in difficoltà varie regioni d’Italia,è voluto scendere in campo, metaforicamente parlando, per aiutare laa promuovere l’utilizzo delle mascherine e di rispettare le norme di distanziamento sociale. Già durante la prima ondata,ha avuto il Coronavirus, rendendosi quindi protagonista di questo triste periodo. LEGGI ANCHE:prova a recuperare: vuole tornare protagonista LEGGI ANCHE:, una certezza tra i giovani: Pirlo cresce Dragusin Paulo ...

romeoagresti : #Juventus: Chiesa, Dybala, Ramsey e Chiellini come da programma hanno svolto una seduta personalizzata in campo. Se… - Gazzetta_it : Sprint #Dybala, tra cure e lavoro extra. In un mese può riprendersi la #Juventus - GoalItalia : 'Dybala deve lasciare la Juventus, magari già a gennaio' ?? - LucaMaritano : RT @mirkonicolino: Bollettino ufficiale #Juventus: #deLigt e #AlexSandro intera seduta col gruppo; riabilitazione per #Bonucci; allenamento… - WiAnselmo : #Video #Juventus, Dybala scende in campo contro il Covid: il messaggio dell'ex #Palermo -