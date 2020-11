Juventus, Arthur gol ed entusiasmo: “Ho tanto da imparare da Pirlo” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nel marzo del 2018 il Barcellona raggiunse un accordo di massima con il Gremio per l’acquisto di Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano ai tempi era stato pagato circa 40 milioni di euro dai blaugrana e dal suo debutto, con i giusti tempi, si è preso il centrocampo dei catalani. Nell’ultimo periodo passato con i vice campioni di Spagna, l’attuale centrocampista della Juventus aveva visto il suo minutaggio calare vertiginosamente in maniera del tutto inspiegabile. I pochi minuti concessi in Spagna sono stati anche la causa delle mancate convocazioni del 24enne con il Brasile, prima dell’attuale inversione di tendenza. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sgarbo al Real: colpo francese in vista? LEGGI ANCHE: Juventus, brutte notizie per Pirlo: Rabiot non si allena Arthur, centrocampista della ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nel marzo del 2018 il Barcellona raggiunse un accordo di massima con il Gremio per l’acquisto diMelo. Il centrocampista brasiliano ai tempi era stato pagato circa 40 milioni di euro dai blaugrana e dal suo debutto, con i giusti tempi, si è preso il centrocampo dei catalani. Nell’ultimo periodo passato con i vice campioni di Spagna, l’attuale centrocampista dellaaveva visto il suo minutaggio calare vertiginosamente in maniera del tutto inspiegabile. I pochi minuti concessi in Spagna sono stati anche la causa delle mancate convocazioni del 24enne con il Brasile, prima dell’attuale inversione di tendenza. LEGGI ANCHE: Calciomercato, sgarbo al Real: colpo francese in vista? LEGGI ANCHE:, brutte notizie per Pirlo: Rabiot non si allena, centrocampista della ...

