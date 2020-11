Juventus, Arthur dal Brasile: «Ho tanto da imparare da Pirlo» – VIDEO (Di mercoledì 18 novembre 2020) Arthur ha parlato anche della Juventus e del lavoro di Pirlo in bianconero al termine del match vinto dal Brasile contro l’Uruguay Arthur in gol nel match delle Qualificazioni al Mondiale 2022 che ha visto il Brasile espugnare il campo dell’Uruguay. Il centrocampista ex Barcellona ha parlato anche del suo momento con la maglia della Juventus a fine partita. «Ho tanto da imparare da Pirlo, è un grande tecnico e sta facendo un ottimo lavoro alla Juventus. Sia in campo che fuori dal campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020)ha parlato anche dellae del lavoro diin bianconero al termine del match vinto dalcontro l’Uruguayin gol nel match delle Qualificazioni al Mondiale 2022 che ha visto ilespugnare il campo dell’Uruguay. Il centrocampista ex Barcellona ha parlato anche del suo momento con la maglia dellaa fine partita. «Hodada, è un grande tecnico e sta facendo un ottimo lavoro alla. Sia in campo che fuori dal campo». Leggi su Calcionews24.com

