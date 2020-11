Juve, Dybala scende in campo contro il Covid: "Insieme ce la faremo" (Di mercoledì 18 novembre 2020) "Non sottovalutiamo questo virus, si vince solo se sapremo fare squadra. Indossate la mascherina, proteggendo voi, proteggerete anche gli altri. Insieme ce la faremo". Parola di Paulo Dybala . Il 10 ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) "Non sottovalutiamo questo virus, si vince solo se sapremo fare squadra. Indossate la mascherina, proteggendo voi, proteggerete anche gli altri.ce la". Parola di Paulo. Il 10 ...

