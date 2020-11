Judo, Europei 2020: i tabelloni e gli avversari degli italiani. Lombardo pesca Safarov, buon sorteggio per Giuffrida e Basile (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il primo atto ufficiale del Campionato Europeo Senior 2020 si è concluso a Praga con la composizione dei tabelloni di tutte le categorie di peso in programma da domani a sabato 21 novembre. La cerimonia di sorteggio ha anche confermato la partecipazione di tutti e 16 gli azzurri volati in Repubblica Ceca per affrontare la manifestazione, infatti è stato registrato finora un solo caso di positività al Covid-19 all’interno della bolla. L’atleta, che fa parte della squadra bulgara, è adesso in isolamento e dovrà trascorrere un periodo di almeno 10 giorni in quarantena prima di poter tornare in patria (se il soggetto è asintomatico). Saranno complessivamente 345 i Judoka partecipanti alla rassegna continentale (209 uomini, 136 donne) con 40 Paesi rappresentati. Partiamo dal tabellone della categoria fino a 48 kg, in cui le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il primo atto ufficiale del Campionato Europeo Seniorsi è concluso a Praga con la composizione deidi tutte le categorie di peso in programma da domani a sabato 21 novembre. La cerimonia diha anche confermato la partecipazione di tutti e 16 gli azzurri volati in Repubblica Ceca per affrontare la manifestazione, infatti è stato registrato finora un solo caso di positività al Covid-19 all’interno della bolla. L’atleta, che fa parte della squadra bulgara, è adesso in isolamento e dovrà trascorrere un periodo di almeno 10 giorni in quarantena prima di poter tornare in patria (se il soggetto è asintomatico). Saranno complessivamente 345 ika partecipanti alla rassegna continentale (209 uomini, 136 donne) con 40 Paesi rappresentati. Partiamo dal tabellone della categoria fino a 48 kg, in cui le ...

OA_Sport : Judo, Europei 2020: i tabelloni e gli avversari degli italiani. Lombardo pesca Safarov, buon sorteggio per Giuffrid… - flamminiog : RT @SkySport: JUDO CAMPIONATI EUROPEI Da giovedì 19 a sabato 21 novembre Alle 16.00 Su Sky Sport Collection - AndySportNews : RT @SkySport: JUDO CAMPIONATI EUROPEI Da giovedì 19 a sabato 21 novembre Alle 16.00 Su Sky Sport Collection - SkySport : JUDO CAMPIONATI EUROPEI Da giovedì 19 a sabato 21 novembre Alle 16.00 Su Sky Sport Collection - OA_Sport : Judo, Europei 2020: le speranze di medaglia dell’Italia. Tanti outsider ed un tris d’assi per sognare in grande -

Ultime Notizie dalla rete : Judo Europei Europei a Praga, 16 azzurri in gara. E c'è anche Basile: "Testa al 110%, il fisico..." La Gazzetta dello Sport Judo, Europei 2020: i tabelloni e gli avversari degli italiani. Lombardo pesca Safarov, buon sorteggio per Giuffrida e Basile

4), fresco trionfatore agli Europei Under 23 capace di vincere ad inizio 2020 il Grand Slam di Dusseldorf. Non male invece il sorteggio di Antonio Esposito, inserito nella Pool D con l’ostacolo ...

Svizzera ambiziosa agli Europei di Praga

Tschopp, Kocher e Stump puntano a un posto sul podio, ma anche a conquistare preziosi punti nelle qualificazioni per i Giochi di Tokyo ...

4), fresco trionfatore agli Europei Under 23 capace di vincere ad inizio 2020 il Grand Slam di Dusseldorf. Non male invece il sorteggio di Antonio Esposito, inserito nella Pool D con l’ostacolo ...Tschopp, Kocher e Stump puntano a un posto sul podio, ma anche a conquistare preziosi punti nelle qualificazioni per i Giochi di Tokyo ...