Jesy Nelson si prende una pausa prolungata dalle Little Mix: il motivo

Periodo complicato per le Little Mix, il mese scorso proprio nel bel mezzo del lancio di una nuova era discografica (andate ad ascoltarvi Confetti perché è una bomba pop) Jade Thirlwall si è messa in auto-isolamento dopo essere stata a contatto con una persona positiva al Covid. Per questo motivo la ragazza ha disertato la performance di Sweet Melody nello show Little Mix The Search. I fan della girl band inglese sono rimasti spiazzati quando agli MTV Europe Music Awards Jade è tornata sul palco, ma a mancare era Jesy Nelson. Dopo diversi giorni di rumor ieri sera è arrivato il comunicato del team del gruppo. Jesy Nelson si è presa una pausa dal lavoro per motivi medici.

