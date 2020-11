Ivanka Trump | svolta estremista | l’indizio “social” non lascia dubbi

(Di mercoledì 18 novembre 2020) La decisione di, quarta figlia di Donald e Melania ha sorpreso tutti con la scelta di sposare una “causa” di estrema destra Una delle realtà più efficienti dell’era… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : #IvankaTrump si sposta su #Parler, il #Twitter di destra #Trump #ANSA - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #IvankaTrump si sposta su #Parler, il #Twitter di destra #Trump #ANSA - AppostaMi : Insomma la Trumpetta si sposta su un social dove può scrivere tutte le bugie che vuole? - ______esticaZZi : A.zZ perché Twitter è di SX? - angelo_ra_ : .@IvankaTrump si sposta su @parler_app, il Twitter di destra -

Ultime Notizie dalla rete : Ivanka Trump

marieclaire.com

La decisione di Ivanka Trump, quarta figlia di Donald e Melania ha sorpreso tutti con la scelta di sposare una “causa” di estrema destra Una delle realtà più efficienti dell’era social in America ha a ...Lysandra Ohrstrom ricostruisce la vita della first daughter dal liceo a oggi attraverso il filtro di un'amicizia perduta: per colpa di chi?