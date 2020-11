Iva Zanicchi rompe il silenzio | la notizia lascia tutti di stucco

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Ivaè finalmente tornata a casa e, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro, ha raccontato la sua esperienza. A inizio novembre Ivaè risultata positiva al coronavirus e in seguito è stata ricoverata in ospedale, da dove è finalmente uscita. A tal proposito, intervenuta in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro, l’artista ha dichiarato: “Sono uscita dall’ospedale. Sto bene. Voglio ringraziarei medici e gli infermieri dell’ospedale di Vimercate. Ero in un reparto con altri 58 malati di Covid e siamo stati curati in modo encomiabile. Non sono angeli, sono grandi professionisti. Fanno dei sacrifici inenarrabili, lavorano anche 8 ore senza poter fare pipì”. (Continua..) Ha quindi proseguito: “Ho detto che voglio donare il plasma. Ho dato la mia disponibilità. Non è semplice, ma loro ...