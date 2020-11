Italia vince in Bosnia 2-0 e va alle Final Four in Nations League

(Di giovedì 19 novembre 2020) A Sarajevo l`chiude nel migliore dei modi il suo 2020 battendo 2-0 laErzegovina e qualificandosi così alladella, che sarà chiamata ad ospitare nell`ottobre 2021 a Milano e Torino (il 3 dicembre è atteso l`annuncio ufficiale del Comitato Esecutivo UEFA). Avversarie tre big del calcio europeo come Francia, Spagna e Belgio: ci sarà da divertirsi. Dopo aver conquistato a suon di record la qualificazione ad EURO 2020 ed essersi guadagnata un posto tra le teste di serie al prossimo sorteggio Mondiale di Qatar 2022, la Nazionale di Roberto Mancini centra così un altro importante obiettivo,ndo il girone e inanellando il 22° risultato consecutivo (17 vittorie e 5 pareggi). La sfida di Sarajevo è decisa da un gol per tempo: apre ...

A Sarajevo l`Italia chiude nel migliore dei modi il suo 2020 battendo 2-0 la Bosnia Erzegovina e qualificandosi così alla Final Four della Nations League, che sarà chiamata ad ospitare nell`ottobre 20 ...