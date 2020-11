Italia Under 21, Zappa: «Grande emozione l’esordio. Voglio l’Europeo» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Gabriele Zappa, esterno del Cagliari, ha commentato l’esordio con la maglia dell’Italia Under 21 in occasione del match contro la Svezia Gabriele Zappa, esterno del Cagliari, ha commentato l’esordio con la maglia dell’Italia Under 21 in occasione del match contro la Svezia. «È una Grande emozione, sono veramente contento. Con il fatto del Covid è giusto avere una rosa ampia, siamo stati bravi a raggiungere la qualificazione. Farò il massimo per esserci all’Europeo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Gabriele, esterno del Cagliari, ha commentatocon la maglia dell’21 in occasione del match contro la Svezia Gabriele, esterno del Cagliari, ha commentatocon la maglia dell’21 in occasione del match contro la Svezia. «È una, sono veramente contento. Con il fatto del Covid è giusto avere una rosa ampia, siamo stati bravi a raggiungere la qualificazione. Farò il massimo per esserci al». Leggi su Calcionews24.com

XFactor_Italia : Siamo già al quarto Live e gli Under Uomini di @MarroneEmma sfoderano l’artiglieria pesante! #XF2020 - UEFAcom_it : L'Italia si qualifica a Euro Under 21 ?????????? #U21EURO - AlessandroPaoli : RT @TuttoNazionali: ?????????? | ?? #Raspadori : «Felice per i gol. Questo è un gruppo unito» #TuttoNazionali #Italia #ItaliaU21 #ItaliaUnder21 @… - TuttoNazionali : ?????????? | ?? #Raspadori : «Felice per i gol. Questo è un gruppo unito» #TuttoNazionali #Italia #ItaliaU21… - infoitsport : Under 21, l'Italia sfida la Svezia: le scelte ufficiali di Nicolato -