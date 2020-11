Italia Under 21, Nicolato: «Bella vittoria. Troppe critiche all’andata» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha commentato la vittoria ottenuta dagli azzurrini contro la Svezia Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta dagli azzurrini contro la Svezia. PRESTAZIONE – «Oggi è stata un’altra ottima prestazione condita da tanti gol, c’è volontà. Sono certo delle qualità dei ragazzi, li conosco molto bene. All’inizio abbiamo privilegiato chi aveva più minuti nella gambe ma stanno trovando spazio tutti. Tra le critiche e la chiacchiere c’è diversità, prima di criticare bisogna valutare la situazione e dopo la sconfitta con la Svezia ci sono sembrate eccessive. Spero di essere messo in difficoltà per le ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Paolo, commissario tecnico dell’21, ha commentato laottenuta dagli azzurrini contro la Svezia Paolo, commissario tecnico dell’21, ha commentato ai microfoni di Rai Sport laottenuta dagli azzurrini contro la Svezia. PRESTAZIONE – «Oggi è stata un’altra ottima prestazione condita da tanti gol, c’è volontà. Sono certo delle qualità dei ragazzi, li conosco molto bene. All’inizio abbiamo privilegiato chi aveva più minuti nella gambe ma stanno trovando spazio tutti. Tra lee la chiacchiere c’è diversità, prima di criticare bisogna valutare la situazione e dopo la sconfitta con la Svezia ci sono sembrate eccessive. Spero di essere messo in difficoltà per le ...

