Italia U21 | Raspadori | “Felice per la doppietta | abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 novembre 2020) L’attaccante della Nazionalena Under 21, Giacomo, autore di unacontro la Svezia, ha espresso tutta la sua gioia per il successo ai microfoni di RaiSport: “Sono felice per i gol ma anche e soprattutto per la prestazione della squadra. Oltre ad aver ottenuto tre giorni fa unaqualificazione oggidi esserci ancora con la testa e non era semplice. Questo e’ un gruppo che hadi fare dell’unione, del coraggio e della determinazione la sua forza”. Al termine della partita anche il difensore Gabriele Zappa ha rilasciato delle dichiarazioni a caldo: “Sicuramente e’ stata unaemozione giocare con la maglia della Nazionale e sono veramente contento. Sicuramente con il Covid e’ giusto avere ...