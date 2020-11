Italia terza al mondo per tasso di mortalità, pesano le malattie croniche (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - Sulla morsa del Covid che ancora affligge il nostro Paese, al di là del dato quotidiano (altri 753 morti oggi, dopo i 731 di ieri) a impressionare sono le statistiche: secondo l'ultimo report della Johns Hopkins University il nostro Paese è al terzo posto al mondo per tasso di letalità, con il 3,8%, dopo Messico (9,8%) e Iran (5,8%). Segue la Gran Bretagna (3,7%), mentre altri grandi Paesi hanno dati assai migliori: 2,8% la Spagna, 2,2% la Francia; persino gli Usa, se si va oltre i numeri assoluti, hanno un dato migliore (2,2%). I motivi, spiega all'AGI Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Igm), sono da ricercare soprattutto nella struttura anagrafica e sociale del Paese: "Abbiamo un'età media elevata - ricorda - tra le più alte d'Europa, ma non solo: i nostri anziani non ... Leggi su agi (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - Sulla morsa del Covid che ancora affligge il nostro Paese, al di là del dato quotidiano (altri 753 morti oggi, dopo i 731 di ieri) a impressionare sono le statistiche: secondo l'ultimo report della Johns Hopkins University il nostro Paese è al terzo posto alperdi letalità, con il 3,8%, dopo Messico (9,8%) e Iran (5,8%). Segue la Gran Bretagna (3,7%), mentre altri grandi Paesi hanno dati assai migliori: 2,8% la Spagna, 2,2% la Francia; persino gli Usa, se si va oltre i numeri assoluti, hanno un dato migliore (2,2%). I motivi, spiega all'AGI Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Igm), sono da ricercare soprattutto nella struttura anagrafica e sociale del Paese: "Abbiamo un'età media elevata - ricorda - tra le più alte d'Europa, ma non solo: i nostri anziani non ...

LegaSalvini : ++ ?? LETALITÀ COVID: ITALIA TERZA PEGGIORE AL MONDO (MEGLIO SOLO DI MESSICO E IRAN) ++ EPPURE CONTE E SPERANZA SI… - Agenzia_Italia : Covid: Italia terza al mondo per tasso di mortalità, pesano le malattie croniche - occhio_notizie : 'È una popolazione anziana e fragile e questo sicuramente è la spiegazione più rilevante' afferma Giovanni Maga del… - LuraghiGiuseppe : RT @BYatoshin: @ROSARIOIMBERGA3 Sensata considerazione. La Europa non potrà mai essere coesa. Il ricatto economico si basa sulla sudditanza… - niegotiziana : RT @mariotoscana196: Scusate ma in questo panorama di completa lottizzazione dei mezzi di informazione e della carta stampata, di RAI e MED… -