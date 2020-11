Italia-Svezia Under21 oggi | orario | tv | programma | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Va a concludersi la fase preliminare per quanto riguarda gli Europei under 21 di calcio. Ultima giornata per i gironi: la Nazionalena guidata da Paolo Nicolato ospitalain un match che è pura formalità per gli azzurrini, che domenica hanno agguantato il pass per il prossimo turno. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai2, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del confronto traUNDER 21-UNDER 21 Mercoledì 18 novembre, ore 17.30Under 21-Under 21 Diretta tv su Rai2 Diretta streaming su ...