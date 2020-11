Italia-Svezia U21, Nicolato: “Squadra che da il massimo, critiche dopo ko dell’andata eccessive. Quello che spero…” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Parola a Paolo Nicolato.Nuovo successo degli azzurrini, che travolgono la Svezia U21 per 4 reti a 1, nella sfida andata in scena questo pomeriggio allo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa. Un risultato abbondante analizzato al triplice fischio proprio dal ct dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport". "Oggi è stata un'altra ottima prestazione condita da tanti gol, c'è volontà. Sono certo delle qualità dei ragazzi, li conosco molto bene. All'inizio abbiamo privilegiato chi aveva più minuti nella gambe ma stanno trovando spazio tutti. Tra le critiche e la chiacchiere c'è diversità, prima di criticare bisogna valutare la situazione e dopo la sconfitta con la Svezia ci sono sembrate eccessive. Spero di essere ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 18 novembre 2020) Parola a Paolo.Nuovo successo degli azzurrini, che travolgono laU21 per 4 reti a 1, nella sfida andata in scena questo pomeriggio allo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa. Un risultato abbondante analizzato al triplice fischio proprio dal ct dell'Under 21, Paolo, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport". "Oggi è stata un'altra ottima prestazione condita da tanti gol, c'è volontà. Sono certo delle qualità dei ragazzi, li conosco molto bene. All'inizio abbiamo privilegiato chi aveva più minuti nella gambe ma stanno trovando spazio tutti. Tra lee la chiacchiere c'è diversità, prima di criticare bisogna valutare la situazione ela sconfitta con laci sono sembrate. Spero di essere ...

