Italia-Svezia U21, le formazioni ufficiali

Sono state rese note le formazioni di Italia e Svezia Under 21 in vista della gara di questo pomeriggio. Queste le scelte ufficiali:

Italia U21 (3-5-2): Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Cuomo; Zappa, Melegoni, Ricci, Maleh, Sala; Raspadori, Scamacca.

Svezia U21 (4-4-2): Dahlberg; Beijmo, Vagic, Henriksson, Kralj; Bengtsson, Hellborg, Gigovic, Karlsson; Almqvist, Nygren.

