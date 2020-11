Italia made in Sassuolo: eurogol di Berardi su assist di Locatelli – VIDEO (Di mercoledì 18 novembre 2020) Oh stop it! The Sassuolo connection ?The Locatelli pass & Berardi volley… ?#NationsLeague #BosniaItaly pic.twitter.com/DCFsr2LVPW— Sacha Pisani (@Sachk0) November 18, 2020 Berardi ha siglato il gol del momentaneo 2-0 dell’Italia sulla Bosnia in Nations League: assist di Locatelli – VIDEO Domenico Berardi ha siglato il gol del momentaneo 2-0 dell’Italia sulla Bosnia nel corso della sesta giornata di Nations League. Un’azione made in Sassuolo, definita dall’attaccante azzurro su ottimo assist di Manuel Locatelli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Oh stop it! Theconnection ?Thepass &volley… ?#NationsLeague #BosniaItaly pic.twitter.com/DCFsr2LVPW— Sacha Pisani (@Sachk0) November 18, 2020ha siglato il gol del momentaneo 2-0 dell’sulla Bosnia in Nations League:diDomenicoha siglato il gol del momentaneo 2-0 dell’sulla Bosnia nel corso della sesta giornata di Nations League. Un’azionein, definita dall’attaccante azzurro su ottimodi Manuel. Leggi su Calcionews24.com

In un'Assemblea Annuale Fipe-Confcommercio molto drammatica, in cui si è denunciato il rischio che alla fine della pandemia solo il 30 o il 40% dei ristoranti e dei bar italiani possa riaprire perché ...

Sesta ed ultima partita del girone che potrebbe dare agli azzurri la qualificazione alle semifinali di Nations League: Acerbi titolare.