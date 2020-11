Italia grande: vince anche in Bosnia (0-2). Gol di Belotti e Berardi. Prima nel girone. Pagelle (Di giovedì 19 novembre 2020) Vittoria a Sarajevo contro la Bosnia, primo posto nel girone di Nations League e testa di serie nel sorteggio dei mondiali. En plein. Lo schema è sempre lo stesso: dominio del gioco, avversario soffocato, due gol (Belotti e Berardi), due legni e tante occasioni. Partita convincente che alimenta grandi speranze per il futuro azzurro Leggi su firenzepost (Di giovedì 19 novembre 2020) Vittoria a Sarajevo contro la, primo posto neldi Nations League e testa di serie nel sorteggio dei mondiali. En plein. Lo schema è sempre lo stesso: dominio del gioco, avversario soffocato, due gol (), due legni e tante occasioni. Partita connte che alimenta grandi speranze per il futuro azzurro

Antonio_Tajani : Grande squadra e grande gruppo. L'Italia è tornata tra le grandi d'Europa. Ora sotto con le finals four della… - DarioNardella : Via libera del Consiglio comunale alla nuova #superciclabile che collegherà Firenze e Prato, la più grande della To… - Confindustria : Lavoriamo insieme ad un grande #PattoxItalia, al di là delle differenze. Mai come in questo momento abbiamo la resp… - AlbertVonWeiss1 : RT @Antonio_Tajani: Grande squadra e grande gruppo. L'Italia è tornata tra le grandi d'Europa. Ora sotto con le finals four della #NationsL… - FirenzePost : Italia grande: vince anche in Bosnia (0-2). Gol di Belotti e Berardi. Prima nel girone. Pagelle -