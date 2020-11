Italia giovane e brillante, Bosnia battuta e Final Four a tre anni dal disastro con la Svezia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tre anni e cinque giorni dopo il grande disastro targato Ventura, con gli azzurri che pareggiando contro la Svezia si trovavano fuori dalle qualificate per i Mondiali a distanza di sessant’anni dall’ultima e unica volta, il nuovo corso targato Mancini, ma con Evani in panchina e tanti giovani prospetti, batte la Bosnia e – in quella che di fatto rispetto alla sciagurata notte di San Siro era la partita più importante – si qualifica per le Final Four di Nations League in un girone certo non impossibile rispetto ad altri, ma comunque ricco di sfide complicate e senza la possibilità di contare sul supporto del proprio pubblico. Il tifo amico, però, Covid-19 permettendo potrebbe tornare a ottobre 2021, quando si giocheranno semiFinali e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tree cinque giorni dopo il grandetargato Ventura, con gli azzurri che pareggiando contro lasi trovavano fuori dalle qualificate per i Mondiali a distanza di sessant’dall’ultima e unica volta, il nuovo corso targato Mancini, ma con Evani in panchina e tanti giovani prospetti, batte lae – in quella che di fatto rispetto alla sciagurata notte di San Siro era la partita più importante – si qualifica per ledi Nations League in un girone certo non impossibile rispetto ad altri, ma comunque ricco di sfide complicate e senza la possibilità di contare sul supporto del proprio pubblico. Il tifo amico, però, Covid-19 permettendo potrebbe tornare a ottobre 2021, quando si giocheranno semii e ...

