Italia, Evani: «Final Four? Siamo tra le più forti d’Europa» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Alberico Evani, commissario tecnico dell’Italia, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta in Nations League contro la Bosnia Alberico Evani, commissario tecnico dell’Italia, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta in Nations League contro la Bosnia. MANCINI – «Ci sentiamo tutti i giorni con Mancini, sa tutto quello che succede. Questi ragazzi hanno dato una bella soddisfazione a Mancini». Final Four – «Sarà bello confrontarsi con queste realtà. Si parla delle più forti d’Europa, non vediamo l’ora di confrontarci, ci Siamo avvicinati a quel livello. Il gioco? Significa che vogliamo arrivare al risultato tramite il gioco, ci stiamo allenando così da due anni. Prima che ottimi giocatori ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Alberico, commissario tecnico dell’, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta in Nations League contro la Bosnia Alberico, commissario tecnico dell’, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta in Nations League contro la Bosnia. MANCINI – «Ci sentiamo tutti i giorni con Mancini, sa tutto quello che succede. Questi ragazzi hanno dato una bella soddisfazione a Mancini».– «Sarà bello confrontarsi con queste realtà. Si parla delle più, non vediamo l’ora di confrontarci, ciavvicinati a quel livello. Il gioco? Significa che vogliamo arrivare al risultato tramite il gioco, ci stiamo allenando così da due anni. Prima che ottimi giocatori ...

