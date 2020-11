Italia | Evani esulta | “Sarà bello sfidare i migliori d’Europa alle Final Four”

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Sorride l'. Gli azzurri si impongono sul campo della Bosnia Erzegovina con un netto 2-0 e la vittoria esterna permette loro di qualificarsi allaFour.LE PAROLE DIIl Commissario Tecnico ad interim Alberigoanalizza la prestazione della squadra ai microfoni di Rai Sport: "Mancini sa tutto quello che succede nel gruppo. Questi ragazzi gli hanno fatto un bel regalo.Four? Saràle squadre più forti d'Europa anche per vedere qual è il nostro livello. Vogliamo arrivare al risultato tramite il gioco. I ragazzi sono stati meravigliosi. Tre vittorie e altrettante prestazioni convincenti. Posso solo ringraziare i ragazzi". ITA Sport Press.

Grazie ai gol di Belotti e Berardi la Nazionale raggiunge per la prima volta la fase finale di Nations League.“Sarà bello confrontarsi con realtà come Spagna, Francia e Belgio. Non vediamo l’ora di valutare il nostro livello, pensiamo di esserci avvicinati alle grandi d’Europa”. Queste le dichiarazioni di Alb ...