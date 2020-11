Italia da sogno: ora Mancini nel mirino delle big. Stregati Psg e United (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roberto Mancini sta facendo cose da sogno con la Nazionale Italiana. Il commissario tecnico è nel mirino delle big d’Europa Roberto Mancini ha stregato tutti: la sua Nazionale è una delle più belle che si ricordi e anche i risultati in campo gli danno ragione, con 800 giorni da imbattuto. Il commissario tecnico è nel mirino di diverse squadre di club. Secondo quanto riportato da Tuttosport (oltre all’accostamento alla Juve in estate) anche Paris Saint Germain – con sponsor Verratti e Florenzi – e il Manchester United sarebbero interessate a Mancini. Tuttavia, l’impressione è che si vada avanti sino al Mondiale del 2022. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Robertosta facendo cose dacon la Nazionalena. Il commissario tecnico è nelbig d’Europa Robertoha stregato tutti: la sua Nazionale è unapiù belle che si ricordi e anche i risultati in campo gli danno ragione, con 800 giorni da imbattuto. Il commissario tecnico è neldi diverse squadre di club. Secondo quanto riportato da Tuttosport (oltre all’accostamento alla Juve in estate) anche Paris Saint Germain – con sponsor Verratti e Florenzi – e il Manchestersarebbero interessate a. Tuttavia, l’impressione è che si vada avanti sino al Mondiale del 2022. Leggi su Calcionews24.com

Più che una consacrazione, è stato un plebiscito. La prestazione di Lorenzo Insigne contro la Polonia - domenica sera - ha messo tutti d'accordo. I sostenitori, i critici, ...

