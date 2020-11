Italia | che spettacolo | 2-0 alla Bosnia a Sarajevo gli azzurri volano alle Final Four

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Missione compiuta: la Nazionale di Roberto Mancini (assente perchè ancora positivo al Covid) si impone per 2-0 ine stacca il pass per ledi Nations League, che dovrebbero giocarsi nell'autunno del 2021 proprio ina Milano e Torino. Un altro traguardo prestigioso raggiunto da un gruppo che nel giro di tre anni ha fatto quasi del tutto dimenticare la delusione della mancata qualificazione all'ultimo Mondiale. Con il Mancio in panchina, glihanno conquistato prima la qualificazione agli Europei, poi la certezza di essere testa di serie nel sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 e sono sempre più ad un passo dal ritornare nella top ten del ranking della FIFA. Traguardi non facili da raggiungere, visto le basi da cui si partiva, anche perchè allo stesso tempo ...

I gol di Belotti e Berardi lanciano la Nazionale di Mancini, che nel prossimo autunno se la vedrà con Belgio, Spagna e Francia