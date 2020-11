"Io non posso fare altro". Ylenia Carrisi, la prima volta: le impensabili parole di Al Bano Carrisi. Cambia la storia: una clamorosa speranza (Di mercoledì 18 novembre 2020) "Spero sia viva". AlBano Carrisi, per la prima volta a quasi 27 anni dalla scomparsa, apre alla possibilità che sua figlia Ylenia sia semplicemente svanita nel nulla, e non morta. "Se Romina è convinta che Ylenia sia viva, io non posso fare altro che sperare che abbia ragione", spiega il cantante pugliese, rifacendosi alla convinzione della sua ex moglie Romina Power, l'unica a non accettare quanto stabilito anche dal tribunale di Brindisi proprio per volontà di Al Bano, la dichiarazione di morte presunta della ragazza. L'ultima traccia di Ylenia è a New Orleans: Albert Cordova, guardiano dell'Acquario cittadino, affermò di aver visto una ragazza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) "Spero sia viva". Al, per laa quasi 27 anni dalla scomparsa, apre alla possibilità che sua figliasia semplicemente svanita nel nulla, e non morta. "Se Romina è convinta chesia viva, io nonche sperare che abbia ragione", spiega il cantante pugliese, rifacendosi alla convinzione della sua ex moglie Romina Power, l'unica a non accettare quanto stabilito anche dal tribunale di Brindisi proprio per volontà di Al, la dichiarazione di morte presunta della ragazza. L'ultima traccia diè a New Orleans: Albert Cordova, guardiano dell'Acquario cittadino, affermò di aver visto una ragazza ...

