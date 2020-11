Intesa tra Emergency e la Protezione civile sulla Calabria: “Da domani al lavoro” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo giorni di polemiche e colpi di scena arriva l’accordo Strada Protezione civile per la Calabria. Ad annunciarlo lo stesso fondatore di Emergency, che con un messaggio sui social ha reso pubblica l’Intesa per una collaborazione che aiuti “concretamente a rispondere all’emergenza sanitaria in Calabria”. LEGGI ANCHE > Calabria, Conte sente Gino Strada: ma è gelo intorno alla sua nomina a commissario della sanità regionale I punti dell’accordo Strada Protezione civile Alla base dell’accordo Strada Protezione civile sulla Calabria c’è la disponibilità di Emergency di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo giorni di polemiche e colpi di scena arriva l’accordo Stradaper la. Ad annunciarlo lo stesso fondatore di, che con un messaggio sui social ha reso pubblica l’per una collaborazione che aiuti “concretamente a rispondere all’emergenza sanitaria in”. LEGGI ANCHE >, Conte sente Gino Strada: ma è gelo intorno alla sua nomina a commissario della sanità regionale I punti dell’accordo StradaAlla base dell’accordo Stradac’è la disponibilità didi ...

xX_Spez99_Xx : Che intesa tra i due ????????? - Sara71254097 : RT @Il_aria__: Complicità, chimica, affinità intellettiva, capacità di intendersi con uno sguardo. Il legame tra Maria Chiara e Maurizio co… - DaniloStancato : RT @CentroStudi_EL: ?? #RecoveryFund: arriva l’intesa tra #ConsiglioUe e Parlamento europeo sulle risorse dello strumento comunitario per la… - GabrielPerezFdz : RT @iila_org: Firmata intesa tecnica con Dipartimento Pubblica Sicurezza per potenziare cooperazione internazionale di #polizia in #America… - pvsassone : RT @davcarretta: La Polonia conferma il veto al pacchetto di bilancio: 'non dovete stupirvi. Abbiamo detto sin dall'inizio' che 'la condizo… -