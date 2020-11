Inter-Real Madrid, Casemiro negativo ma scatta l'emergenza in difesa (Di mercoledì 18 novembre 2020) Arrivano buone notizie per Zinedine Zidane in vista del match contro l'Inter di settimana prossima. Come riportato dal quotidiano spagnolo As, il tecnico francese potrà contare sul recupero di Casemiro . Il brasiliano è risultato negativo al tampone e dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la sfida con i ... Leggi su interdipendenza (Di mercoledì 18 novembre 2020) Arrivano buone notizie per Zinedine Zidane in vista del match contro l'di settimana prossima. Come riportato dal quotidiano spagnolo As, il tecnico francese potrà contare sul recupero di. Il brasiliano è risultatoal tampone e dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la sfida con i ...

ThePDirector1 : RT @passione_inter: Real Madrid, Casemiro è negativo agli ultimi due tamponi: si è già allenato in gruppo - - passione_inter : Real Madrid, Casemiro è negativo agli ultimi due tamponi: si è già allenato in gruppo - - hevalwoland : @FrancescaCphoto Questo signore qui ha vinto la Libertadores col Boca, lo scudetto con la Roma e la Champions con l… - passione_inter : AS - Sospiro di sollievo in casa Real Madrid: per Varane solo una botta alla spalla - - MarisciaFox : RT @fcin1908it: Inter, problemi in casa Real: Zidane potrebbe perdere Ramos. L'altra incognita.. - -